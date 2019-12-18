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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе улучшат систему отопления

CA-NEWS (MNG) -  На своем очередном заседании 18 декабря Кабмин Монголии утвердил проект специального кредитного соглашения по Улан-Баторскому проекту централизованного теплоснабжения, который будет осуществляться в соответствии с Генеральным соглашением о финансировании между правительством Монголии и Европейским банком реконструкции и развития.

В рамках проекта $10 млн будут потрачены на техническое обслуживание и замену тепловых труб, установку насосов и приборной панели с режимом энергоэффективности, реконструкцию центральных подстанций, создание энергетического центра и установку аккумуляторов, которые будут накапливать тепло, производимое в ночное время. и избыток тепла тепловых электростанций и повышение эффективности распределения тепла.

15-летний кредит с мораторием на 3 года имеет процентную ставку LIBORr + 1 (Лондонская межбанковская процентная ставка плюс 1 процент). Кроме того, ЕБРР принял решение предоставить невозмещаемую помощь в размере 4,5 млн. Евро и техническую помощь в размере 1,5 млн.долл. США для реализации проекта.

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