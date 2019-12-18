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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе после протестов отменили повышение дорожного налога

CA-NEWS (MNG) -  Хурал гражданского представителя собрался 16 декабря, чтобы пересмотреть свое предыдущее решение об увеличении городского дорожного налога в Улан-Баторе в пять раз, что вызвало общественный протест. Результатом обсуждения стало единогласное решение членов Совета об аннулировании резолюции 29/30 Хурала гражданского представителя от 5 декабря.

Теперь владельцы транспортных средств в Улан-Баторе будут платить ежегодный дорожный налог, который взимался ранее в соответствии с решением, принятым в 2013 году.

Ожидалась, что увеличенная сумма дорожного налога соберет около 74 млрд тугриков ($27 млн) в городской бюджет Улан-Батора 2020 года. С решением отменить повышение дорожного налога, около 60 процентов всех работ по планированию, запланированных на следующий год, теперь не смогут быть выполнены, сообщает мэрия Улан-Батора.

Однако мэр города Улан-Батора С.Амарсайхан заявил, что город пересмотрит запланированные бюджетные расходы, чтобы продолжить работы по развитию.

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