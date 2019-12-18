Названа причина ухода министра энергетики Казахстана Бозумбаева с поста

CA-NEWS (KZ) - Пресс-секретарь Минэнерго Казахстана Нурлыбек Женисбек назвал причину, по которой бывший глава ведомства Канат Бозумбаев покинул свой пост, передает NUR.KZ.

Оказалось, что Канат Бозумбаев перенес операцию на шейном отделе позвоночника, о чем доложил на днях президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Врачи рекомендовали Бозумбаеву поменьше ездить и летать, а это затруднительно, если оставаться на должности министра, так как этот пост предполагает постоянное посещение различных объектов, встречи и переговоры не только по всей стране, но и за ее пределами. Также ему показано длительное физиотерапевтическое восстановление.

Напомним, что бывший министр энергетики теперь занимает должность помощника главы государства. Слухи о его уходе ходили несколько дней.

Сам Бозумбаев прокомментировал состояние своего здоровья корреспонденту NUR.KZ, пояснив, что оснований для тревог нет. Для того, чтобы вернуться в строй, ему нужно некоторое время. Он поблагодарил тех, кто волнуется о нем.

"Все хорошо, спасибо тем, кто беспокоится обо мне. Месяц-полтора понадобится на реабилитацию", - сказал он.

Ранее известный блогер Галым Байтук обратил внимание на шейный воротник, в котором был Бозумбаев, выступая на одном из мероприятий. Он назвал его "взрывающимся антикоррупционным ошейником".

Женисбек эмоционально отреагировал на пост Байтука в своем Telegram-канале, поблагодарив его за внимание, которое он уделяет "скромной персоне министра" и заметив, что у блогера "какие-то проблемы с юмором или со зрением".

Он пояснил, для чего служит шейный воротник, и заверил, что со здоровьем у Бозумбаева все в порядке.

Министром энергетики Бозумбаев пробыл три года - эту должность он занял весной 2016 года.

Когда начали курсировать слухи о его уходе, Женисбек сообщил, что Бозумбаев две недели был на больничном, затем вернулся в строй и работал в полную силу, участвовал в мероприятиях.

Одним из последних заявлений Бозумбаева на посту министра было уверение в том, что цены на бензин в истекающем году подниматься не будут. Он попросил прекратить всевозможные инсинуации на эту тему.

При этом министр рассказал о другой обсуждаемой инициативе - отмене налога на транспорт для малолитражных автомобилей.