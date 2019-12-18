РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Названа причина ухода министра энергетики Казахстана Бозумбаева с поста

CA-NEWS (KZ) -  Пресс-секретарь Минэнерго Казахстана Нурлыбек Женисбек назвал причину, по которой бывший глава ведомства Канат Бозумбаев покинул свой пост, передает NUR.KZ.

Оказалось, что Канат Бозумбаев перенес операцию на шейном отделе позвоночника, о чем доложил на днях президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Врачи рекомендовали Бозумбаеву поменьше ездить и летать, а это затруднительно, если оставаться на должности министра, так как этот пост предполагает постоянное посещение различных объектов, встречи и переговоры не только по всей стране, но и за ее пределами. Также ему показано длительное физиотерапевтическое восстановление.

Напомним, что бывший министр энергетики теперь занимает должность помощника главы государства. Слухи о его уходе ходили несколько дней.

Сам Бозумбаев прокомментировал состояние своего здоровья корреспонденту NUR.KZ, пояснив, что оснований для тревог нет. Для того, чтобы вернуться в строй, ему нужно некоторое время. Он поблагодарил тех, кто волнуется о нем.

"Все хорошо, спасибо тем, кто беспокоится обо мне. Месяц-полтора понадобится на реабилитацию", - сказал он.

Ранее известный блогер Галым Байтук обратил внимание на шейный воротник, в котором был Бозумбаев, выступая на одном из мероприятий. Он назвал его "взрывающимся антикоррупционным ошейником".

Женисбек эмоционально отреагировал на пост Байтука в своем Telegram-канале, поблагодарив его за внимание, которое он уделяет "скромной персоне министра" и заметив, что у блогера "какие-то проблемы с юмором или со зрением".

Он пояснил, для чего служит шейный воротник, и заверил, что со здоровьем у Бозумбаева все в порядке.

Министром энергетики Бозумбаев пробыл три года - эту должность он занял весной 2016 года.

Когда начали курсировать слухи о его уходе, Женисбек сообщил, что Бозумбаев две недели был на больничном, затем вернулся в строй и работал в полную силу, участвовал в мероприятиях.

Одним из последних заявлений Бозумбаева на посту министра было уверение в том, что цены на бензин в истекающем году подниматься не будут. Он попросил прекратить всевозможные инсинуации на эту тему.

При этом министр рассказал о другой обсуждаемой инициативе - отмене налога на транспорт для малолитражных автомобилей.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • За рубежом часто шутят о президенте Туркменистана, но для граждан - это не смешно, - Настоящее время
  • Бывший премьер-министр Малайзии Разак поручил убить монгольскую модель, - СМИ
  • В Бишкеке зарегистрированы 2 случая завозной кори из Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×