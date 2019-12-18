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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При строительстве Юнусабадской линии метро в Ташкенте произошел обвал грунта. Жертв нет

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 18 декабря, вследствие проливного дождя произошёл частичный обвал грунта объемом около 250 м3 на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро.

По сообщению пресс-службы МЧС, cилами МЧС, хокимията Ташкента и подрядных строительных организаций принимаются меры по преодолению последствий происшествия. Уточняются данные об ущербе и пострадавших, а также проводятся мероприятия по выяснению причин происшествия.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. Гражданин Б.М., 1975 года рождения, стал свидетелем аварии и получил сильный стресс от увиденного. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Ведется расследование произошедшего, сообщило УзА, ссылаясь на пресс-секретаря Министерства здравоохранения Фурката Санаева.

По предварительным данным, в Юнусабадском районе Ташкента близ торгового центра "Мегапланет" прокладывали тоннель. По сообщениям, был установлен бетонный лоток, чтобы вода не попала в туннель. Из этого лотка вода вылилась наружу. Во время сильных дождей эта часть грунта обвалилась и затопила туннель.

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