В Духовном управлении мусульман Узбекистана заявили, что украшать елку полезно для здоровья

CA-NEWS (UZ) - Украшать ель полезно с точки зрения здоровья, а не по религиозным соображениям. Об этом в своей статье, опубликованной на сайте УзА, написал заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) Иброхимжон Иномов.

По его мнению, у ели имеется много полезных назначений.

«К примеру, в еле содержится большое количество эфирных масел, деготь, сахар, воск и органические кислоты. Из веточек ели можно сделать целебный отвар, обладающий мочегонным, отхаркивающим и пищеварительным эффектом. Именно исходя из этих соображений, на елку вешают различные игрушки и сладости, чтобы дети могли подойти к ней поближе, поиграть вокруг нее и получить полезные для своего здоровья микроэлементы», – говорится в статье.

Напомним, что на днях директор Центра исламской цивилизации Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур в своем интервью УзА заявил, что празднование мусульманами 1 января в качестве наступления нового календарного года (по григорианскому календарю), не связывая его с днем рождения пророка Исы или с другими религиозными убеждениями, не противоречит шариату. Данное мнение ученого вызвало острую дискуссию в узбекском обществе.