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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эффект от реализации программы «Цифровой Казахстан» превысил 600 млрд тг, – А. Мамин

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в пленарной сессии конференции «Digital Samruk», посвященной теме цифровизации экономики Казахстана, сообщает пресс-служба правительства РК.

Глава Правительства отметил растущую актуальность цифровизации казахстанской экономики для обеспечения ее дальнейшего роста и конкурентоспособности страны на мировой арене. Основным инструментом в достижении этой цели выступает Государственная программа «Цифровой Казахстан».

«Совокупный экономический эффект от Программы за 2018 и 2019 годы превысил 600 млрд тг. ($1,5 млрд) Значительные успехи достигнуты во внедрении цифровых технологий в сферы оказания государственных услуг, образования, здравоохранения, финансовый, транспортный и горно-металлургический секторы, что позволило Казахстану улучшить позиции в актуальных мировых рейтингах», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что цифровизация может стать двигателем национальной экономики и генератором устойчивых рабочих мест только тогда, когда она становится механизмом создания новой стоимости. В этой связи необходимо постепенно фокусировать усилия на продуктовых инновациях. Именно они станут двигателем разработки и адаптации новых технологий в экономику Казахстана, и позволят запустить новую волну создания рабочих мест.

«В текущем месяце в рамках рабочих встреч в г. Сан-Франциско достигнуты договоренности о создании совместных фондов с лидерами рынка в сфере акселерации и венчурного финансирования. Мы предпринимаем последовательные меры по повышению доступности финансовых средств в секторе. Фонд «Самрук-Қазына» обладает большим потенциалом и возможностями для создания устойчивого спроса на инновации стартапов», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что совместно с Всемирным экономическим форумом начата активная фаза реализации проекта по запуску в Казахстане Регионального Аффилированного центра четвертой промышленной революции.

«Новый центр на базе МФЦА позволит объединить нас с сетью крупных центров по всему миру, включая Израиль, Индию, Китай, ОАЭ, США и Японию, способствуя привлечению передовых бизнес-партнеров в Казахстан через сеть ведущих мировых компаний-партнеров Всемирного экономического форума», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что дальнейшая интеграция цифровых технологий имеет решающее значение для вхождения Казахстана в список 30 наиболее конкурентоспособных экономик мира и улучшения благосостояния казахстанцев.

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