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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ГУЧС Монголии получит 72 пожарные машины из Беларуси за счет кредита

CA-NEWS (MNG) -  На своем заседании 18 декабря Кабмин Монголии утвердил специальное кредитное соглашение на закупку пожарных машин и оборудования для Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС).

В соответствии с соглашением, 72 пожарные машины и другое оборудование будут закуплены в Беларуси с помощью кредита в размере 15,4 млн.евро и поставлены в ГУЧС и отделы управления чрезвычайными ситуациями в сельской местности.

7-летний кредит будет иметь мораторий на 2 года.

В настоящее время 68 спасательных и пожарных подразделений страны имеют 6 типов из 240 пожарных машин, хотя они должны иметь 9 типов 501 грузовых автомобилей в соответствии с соответствующими нормами и стандартами.

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