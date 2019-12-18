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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Четыре молодых монгола приняли участие в Форуме лидеров Фонда Обамы

CA-NEWS (MNG) -  Четыре молодых монгола приняли участие в Форуме лидеров Фонда Обамы ("the Obama Foundation Leaders Forum"), который состоялся в Куала-Лумпуре 10-14 декабря, чтобы начать свой путь в рамках первой в истории Азиатско-Тихоокеанской программы фонда.

В частности, в программе приняли участие Д.Энхцэцэг из Форума открытого общества ("Open Society Forum"), Д.Мөнхбат из Института глобального зеленого роста ("Global Green Growth Institute"), Б.Мөнгөнхишиг из ЮНИСЕФ в Монголии, Б.Булганчимэг из Программы развития ООН.

Программа Obama Foundation Leaders: Азиатско-Тихоокеанская программа - это годичная программа развития лидерских качеств и вовлечения сообщества, которая призвана вдохновлять, расширять возможности и объединять новых лидеров со всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

200 начинающих лидеров из Азиатско-Тихоокеанского региона собрались на пять дней интенсивных семинаров по повышению квалификации, тренингов по развитию лидерских качеств и проекта общественных работ, чтобы начать программу, рассчитанную на один год.

В ходе пятидневного созыва президент и г-жа Обама, а также другие видные ораторы и лидеры мнений присоединились к лидерам для обсуждения прогресса и возможностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и лидерства, основанного на ценностях.

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Бывший депутат монгольского парламента и экс-министр окружающей среды и зеленого развития г-жа С.Оюун работает директором по внешним связям Зеленого климатического фонда со штаб-квартирой в Инчхоне, Южная Корея, и она участвовала в качестве участника дискуссии в первом обсуждении форума, поделившись своим опыт привлечения правительств стран к действиям против изменения климата.

В своих выступлениях г-жа С.Оюун отметила, что кочевой образ жизни монголов, который практикует жизнь, благоприятную для окружающей среды и природы и избегающую чрезмерного использования, является большим интеллектом для защиты нашей природы».

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