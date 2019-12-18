В Москве представлен доклад ФАО о ситуации с продовольствием в Европе и Центральной Азии

CA-NEWS (MNG) - В странах Европы и Центральной Азии голод - редкое явление, однако более ста миллионов жителей региона -11 процентов населения - испытывают нехватку продовольствия. Кроме того, много людей имеют лишний вес или страдают ожирением. Об этом говорится в новом исследовании, представленном сегодня в Москве Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Новый доклад ФАО содержит конкретные рекомендации по улучшению качества питания населения, борьбе с неравенством и развитию сельского хозяйства. Его авторы уверены, что покончить с неполноценным питанием в Европе и Центральной Азии возможно, но для этого необходимо активизировать поддержку малых и семейных фермерских хозяйств, а также сокращать масштабы импорта подвергшихся переработке продуктов, которые содержат много жира, сахара и соли.

В последние два десятилетия ситуация с продовольствием в Европе и Центральной Азии значительно улучшилось. В целом в странах региона недоедают меньше пяти процентов населения, тогда как в среднем в мире этот показатель превышает 10 процентов.

Однако есть и другая проблема, связанная с тем, что многие жители стран региона питаются неправильно, что ведет к ожирению. Эксперты полагают, что «эпидемия» избыточного веса и ожирения отчасти вызвана чрезмерным употреблением пищевых продуктов, подвергшихся переработке, а также содержащих много соли и сахара.

«Значительное число взрослых и детей [в регионе] по-прежнему страдают от различных последствий неполноценного питания: задержки роста, истощения, от избыточного веса, ожирения и анемии», - сказал Чен Фан, экономист ФАО. По его словам, избыточный вес и ожирение свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем в регионе. В новом докладе отмечается, что почти во всех странах региона ожирение среди взрослых в 2016 году превысило среднемировое значение, а в 13 странах оно было в два раза выше этого показателя. В целом в регионе от ожирения страдают 200 миллионов человек.

Эксперты полагают, что неполноценное питание, особенно детей, во многом зависит от образования их матерей, благосостояния семей и места жительства. Так, масштабы ожирения выше в семьях с более низкими доходами и более низким образованием родителей.

Существуют и региональные различия в рационе питания. Например, в Турции и странах Западных Балкан в этом рационе широкий ассортимент фруктов, овощей и бобовых, в то время как в странах бывшего Советского Союза более широк ассортимент мяса и рыбы.

В докладе содержится целый ряд рекомендаций о конкретных мерах, необходимых для улучшения качества питания в Восточной Европе и Центральной Азии. Одна из них призывает ограничить импорт подвергшихся переработке продуктов, которые содержат много жира, сахара и соли. Другие касаются просвещения в области питания, а также правового регулирования рекламы и развития сельского хозяйства.