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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главную ёлку Казахстана зажгут 20 декабря

CA-NEWS (KZ) -  В столице 20 декабря в 18:00 часов на территории Делового центра ЭКСПО по сложившейся традиции пройдет торжественная церемония зажжения Главной елки страны, передает zakon.kz.

- Церемония будет сопровождаться концертной программой с участием казахстанских артистов. Посетителей также ждут зимние развлечения на ледовой горке. Праздничная программа состоится у подножия самой яркой и посещаемой достопримечательности столицы – Сферы "Нур Алем", - рассказали в НК "Астана ЭКСПО-2017".

Кроме того, на территории Делового центра ЭКСПО функционирует ледовый каток. 1300 квадратных метров катка вмещают до 200 человек одновременно. Стоимость аренды коньков - 500 тенге, а для владельцев собственных коньков катание бесплатно.

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