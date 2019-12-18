Президент Узбекистана принял заместителя премьер-министра Японии

CA-NEWS (UZ) - 18 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в резиденции Акасака в Токио принял заместителя премьер-министра, министра финансов Японии Таро Асо.

На встрече обсуждены перспективы наращивания инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического взаимодействия, а также продвижения совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях, сообщили в пресс-службе президента.

Отмечена важность подписываемых в ходе визита двусторонних соглашений в сфере налогообложения и таможенного дела, что сформирует благоприятные условия для развития долгосрочных деловых контактов.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам реформирования отраслей экономики и финансовой системы.