Президент Узбекистана принял заместителя премьер-министра Японии
- Узбекистан, политика
- 17:48, 18 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - 18 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в резиденции Акасака в Токио принял заместителя премьер-министра, министра финансов Японии Таро Асо.
На встрече обсуждены перспективы наращивания инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического взаимодействия, а также продвижения совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях, сообщили в пресс-службе президента.
Отмечена важность подписываемых в ходе визита двусторонних соглашений в сфере налогообложения и таможенного дела, что сформирует благоприятные условия для развития долгосрочных деловых контактов.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам реформирования отраслей экономики и финансовой системы.