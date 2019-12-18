Президент встретился с представителями японской Парламентской лиги дружбы с Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев встретился с представителями японской Парламентской лиги дружбы с Узбекистаном.

Во встрече принял участие ряд членов Лиги во главе с ее председателем, заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, сообщила пресс-служба президента.

В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы расширения практического сотрудничества наших стран, укрепления дружбы между народами Узбекистана и Японии.

Достигнута договоренность провести третье заседание Межпарламентского форума в Ташкенте.

Отношения между парламентариями двух стран были установлены в 1993 году. В Японии образована Парламентская лига дружбы с Узбекистаном.

В ее состав входят видные политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты, а самое главное – настоящие и надежные друзья нашей страны.

Проведены два совместных заседания Межпарламентского форума.

