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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент встретился с представителями японской Парламентской лиги дружбы с Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) -  Шавкат Мирзиёев встретился с представителями японской Парламентской лиги дружбы с Узбекистаном.

Во встрече принял участие ряд членов Лиги во главе с ее председателем, заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, сообщила пресс-служба президента.

В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы расширения практического сотрудничества наших стран, укрепления дружбы между народами Узбекистана и Японии.

Достигнута договоренность провести третье заседание Межпарламентского форума в Ташкенте.

Отношения между парламентариями двух стран были установлены в 1993 году. В Японии образована Парламентская лига дружбы с Узбекистаном.

В ее состав входят видные политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты, а самое главное – настоящие и надежные друзья нашей страны.

Проведены два совместных заседания Межпарламентского форума.

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