Президент встретился с представителями японской Парламентской лиги дружбы с Узбекистаном

- Узбекистан, политика
- 17:53, 18 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев встретился с представителями японской Парламентской лиги дружбы с Узбекистаном.
Во встрече принял участие ряд членов Лиги во главе с ее председателем, заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, сообщила пресс-служба президента.
В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы расширения практического сотрудничества наших стран, укрепления дружбы между народами Узбекистана и Японии.
Достигнута договоренность провести третье заседание Межпарламентского форума в Ташкенте.
Отношения между парламентариями двух стран были установлены в 1993 году. В Японии образована Парламентская лига дружбы с Узбекистаном.
В ее состав входят видные политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты, а самое главное – настоящие и надежные друзья нашей страны.
Проведены два совместных заседания Межпарламентского форума.