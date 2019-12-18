РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан вошел в список топ-10 стран по источникам открытых данных, - Госкомстат

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан вошел в список топ-10 стран с открытыми источниками данных с 52 открытыми источниками данных среди 100 стран по данным Open Data Inception, сообщает информационная служба Госкомстата.

Список топ-10 стран по источникам открытых данных: Screenshot_2

Open Data Inception - это полный список из более чем 2600 порталов открытых данных, разработанных Open Data Soft. Официальный сайт «Open Data Inception» opendatainception.io широко используется во всем мире и является одним из самых больших открытых источников данных.

Кроме того, 21 источников данных Организации Объединенных Наций (ООН), зарегистрированы на «Open Data Inception».

Активному развитию открытых данных Республики Узбекистан оказывают содействие Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане и Всемирный банк.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Шавкат Мирзиёев отбыл в Японию
  • В Узбекистане избиратели не имеют реального выбора среди кандидатов в депутаты, - Human Rights Watch
  • 60 граждан Узбекистана накажут за бунт под Петербургом
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×