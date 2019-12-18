Узбекистан вошел в список топ-10 стран по источникам открытых данных, - Госкомстат

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан вошел в список топ-10 стран с открытыми источниками данных с 52 открытыми источниками данных среди 100 стран по данным Open Data Inception, сообщает информационная служба Госкомстата.

Список топ-10 стран по источникам открытых данных:

Open Data Inception - это полный список из более чем 2600 порталов открытых данных, разработанных Open Data Soft. Официальный сайт «Open Data Inception» opendatainception.io широко используется во всем мире и является одним из самых больших открытых источников данных.

Кроме того, 21 источников данных Организации Объединенных Наций (ООН), зарегистрированы на «Open Data Inception».

Активному развитию открытых данных Республики Узбекистан оказывают содействие Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане и Всемирный банк.