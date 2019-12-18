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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде сносят дома, отремонтированные к Азиаде-2017

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде сносят ряд многоквартирных жилых домов в районе старого аэропорта, которые были отремонтированы к Азиаде-2017. Не все жильцы выехали из своих квартир, сообщают "Хроники Туркменистана".

Как правило, власти Ашхабада жильцам сносимых домов новых квартир не предоставляют, предлагая подождать некоторое время. Например, жителям, проживавшим в домах на улице Ногина (рядом с Университетом), которые были снесены два года назад, лишь недавно предоставили квартиры в микрорайоне Парахат-7.

Однако в новых квартирах нет электричества и газа, не работают лифты и много других недоделанных вещей. Уставшие кочевать по чужим квартирам люди соглашаются брать непригодные для нормального проживания квартиры. Но есть и те, кто требует сначала полностью завершить работы в соответствии с проектом и лишь затем они готовы въехать туда, отмечает издание.

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