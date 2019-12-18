Под Ташкентом при получении $120 тысяч задержан сотрудник райадминистрации

Фальшивые доллары // Фото из архивов Turmush

CA-NEWS (UZ) - В результате оперативного мероприятия, проведенного 17 декабря сотрудниками правоохранительных органов, были задержаны с поличным заведующий общим отделом хокимията Зангиатинского района гражданин А. Т. и директор местного ООО «M.G.S.» гражданин М. С. Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Сообщается, что задержанные чиновники по предварительному сговору, мошенническим путем продали 0,3 гектара из 2,7 гектаров земли в кишлаке Навруз Зангиатинского района, принадлежащей местной компании, гражданину С.Х. за 120 тысяч долларов США.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.