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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом при получении $120 тысяч задержан сотрудник райадминистрации
Фальшивые доллары
Фальшивые доллары
// Фото из архивов Turmush

CA-NEWS (UZ) -  В результате оперативного мероприятия, проведенного 17 декабря сотрудниками правоохранительных органов, были задержаны с поличным заведующий общим отделом хокимията Зангиатинского района гражданин А. Т. и директор местного ООО «M.G.S.» гражданин М. С. Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Сообщается, что задержанные чиновники по предварительному сговору, мошенническим путем продали 0,3 гектара из 2,7 гектаров земли в кишлаке Навруз Зангиатинского района, принадлежащей местной компании, гражданину С.Х. за 120 тысяч долларов США.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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