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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Узбекистана смогут наблюдать солнечное затмение

CA-NEWS (UZ) -  Утром 26 декабря произойдет кольцевое солнечное затмение, которое будет видно на всей территории Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Академии наук республики.

При кольцевом затмении Луна закрывает Солнце не полностью, а оставляет видимую окантовку, которая нередко окрашивается в багровый цвет.

Наблюдать за всем этим можно будет с 8.00 до 10.06 по ташкентскому времени. В 9.00 затмение войдет в максимальную фазу, когда будет закрыта треть Солнца.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля произошло частное затмение Луны, которое тоже было видно на всей территории Узбекистана.

За год до этого жители Земли наблюдали одно из самых захватывающих астрономических явлений — Кровавую Луну, сообщило Stv.

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