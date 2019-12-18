Делегация Госдепа США посетила подразделения ГУВД Ташкента

CA-NEWS (UZ) - В ходе официального визита в Узбекистан делегация Государственного департамента США во главе с Андрю Фендер, а также представители Министерства труда РУ посетили ряд подразделений ГУВД столицы.

Делегация посетила один из отделов внутренних дел ГУВД Ташкента, где ознакомилась с созданными там условиями и его деятельностью. Гостям рассказали о том, какая работа проводится органами внутренних дел Ташкента по предупреждению торговли людьми, для защиты женщин от притеснения и насилия женщин.

Особый интерес у членов делегации вызвала информация о деятельности инспекторов профилактики по делам женщин, работающих в каждом отделе внутренних дел районов Ташкента и оказывающих правовую помощь, содействующих в социальной поддержке жительниц махаллей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Побывав в Центре социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД г. Ташкента и заслушав информацию о его деятельности, гости дали высокую оценку обустройству центра.