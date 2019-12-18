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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане задержан мужчина, пытавшийся продать 700 граммов ртути за $6 тысяч

CA-NEWS (UZ) -  На днях в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета по Наманганской области был задержан гражданин, пытавшийся продать ртуть. Об этом сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета Узбекистана.

Гражданин С.О. был задержан с поличным в момент осуществления незаконной продажи 700 граммов ртути за 6 000 долларов США.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.

Ртуть является одним из особо опасных веществ, оказывающих вредное воздействие на живые организмы.

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