При обвале грунта в Ташкенте погибли два человека, - МЧС

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее, на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение грунта.

Во время поисково-спасательных операций из-под земли извлекли два тела, они уже опознаны. Это Ж.Равшанов 1989 года рождения и Т.Абдуллаев 1957 г.р, сообщила пресс-служба МЧС.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан была создана правительственная комиссия для расследования причин и последствий инцидента и оказания помощи жертвам и их семьям.



Причина и следствие инцидента выясняются.

Напомним, что ранее МЧС сообщило, что пострадавших в результате инцидента нет.