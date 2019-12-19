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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших при обвале грунта в Ташкенте увеличилось до пяти человек

CA-NEWS (UZ) -  МЧС Узбекистана накануне ночью, 18 декабря, сообщило имена пяти погибших при обвале грунта на участке строительства Юнусабадской линии метро в Ташкенте.

В ходе поисково-спасательной операции из почвы были извлечены тела граждан:

Ж. Равшанов (1989 года рождения);
Т. Абдуллаев (1957);
Д. Абдуллаев (1999);
А. Диёров (1986);
И. Рахматов (1996).

Правительственная комиссия принимает меры по оказанию помощи семьям погибших, сообщает МЧС.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте 18 декабря вследствие проливного дождя произошел частичный обвал грунта объемом около 250 м3 на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро.

«Согласно предварительным данным, в Юнусабадском районе около «Мегапланет» копали тоннель. Чтобы вода не попадала в тоннель, из бетона сделали лоток. Именно в этом лотке накопилась вода, в результате произошел провал грунта. Из-за сильного дождя, земля стала мягкой и обвалился грунт. Конкретной информации о пострадавших нет», – рассказал в интервью местным СМИ заместитель министра внутренних дел Дониёр Ташходжаев.

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