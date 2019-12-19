50 граждан Узбекистана эвакуировали из замерзшего автобуса в Казахстане

CA-NEWS (UZ) - 14 декабря на территории Айтекебийского района Актюбинской области двигавшийся по маршруту Самара-Шымкент автобус, в котором находились 54 человек, в том числе 50 граждан Узбекистана, остановился из-за технической поломки.

Генеральное консульство Узбекистана в Актау (Казахстан) подтвердило распространённую в СМИ информацию, сообщив, что дорожно-патрульная служба района оказала содействие в эвакуации пассажиров, обеспечении их горячим питанием, ремонте автобуса, который продолжил позднее движение.

Консульско-правовой департамент МИД еще раз обратил внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде, а также проезде в зимнее время по территории Казахстана на автобусах или других видах автомобильного транспорта.

Аналогичный инцидент произошел в ноябре текущего года. 20 ноября 55 граждан Узбекистана были эвакуированы из поломанного автобуса в Актюбинской области Казахстана.

А 18 января 2018 года 52 гражданина Узбекистана заживо сгорели в поломанном автобусе на дороге Самара-Шымкент, проходящей через Актюбинскую область.