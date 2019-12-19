ГПС КР: Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная

CA-NEWS (TJ) - Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы по состоянию на вечер 18 декабря характеризуется как относительно стабильная, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГСП) КР.

Отмечается, что «по итогам переговоров с целью недопущения эскалации инцидента начались работы по демонтажу оградительных сооружений - заборов, установленных гражданами Кыргызстана и Таджикистана на неописанных участках границы».

В ГПС пояснили, что ранее гражданин КР установил забор на выделенном ему участке, который расположен вблизи условной линии границы в местности Как-Сай Баткенского района Баткенской области, а затем 16 декабря в районе села Кок-Таш Баткенского района граждане Таджикистана установили забор вдоль магазина также вблизи условной линии границы.

«С целью обеспечения общественного правопорядка сотрудники правоохранительных органов осуществляют патрулирование приграничных территорий. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме», - заключили в ГПС КР.

Напомним, ранее стало известно, что на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт, в ходе которого пострадали граждане обоих государств. Так, из числа кыргызстанцев пострадали четверо военнослужащих, депутат местного кенеша и местный житель. Двое из них получили огнестрельные ранения.

Погранслужба Таджикистана и другие официальные структуры страны пока не комментируют инцидент.

С начала 2019 года на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло более 10 конфликтов, в четырех инцидентах погибли люди. В последнем конфликте - 16 сентября - погибли четыре человека. По итогам переговоров на уровне глав правительств стороны договорились усилить работу по решению приграничных вопросов. По данным властей, около 405 километров границы между странами еще не описаны.