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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии 188 видов сырья, необходимых для инновационной продукции, освобождены от уплаты налога

CA-NEWS (MNG) -  Кабмин Монголии утвердил на своем очередном заседании, Перечень не отечественного сырья и реагентов, необходимых для производства новых товаров и товаров на внутреннем и внешнем рынках для инновационных товаров, освобождаемых от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на 18 декабря 2019 г.

В перечень сырья, материалов и реагентов входят:

-Производство косметики
-Производство лабораторной диагностики
-Биотехнология
-Производство микробиологических продуктов
-Производство натуральных минеральных препаратов
-Производство лекарств и фармацевтических препаратов
-Производство ветеринарных препаратов, фармацевтических препаратов, питательных и экспериментальных продуктов и т.д.

188 наименований сырья, материалов и реагентов были включены в 12 инновационных проектов из 7 секторов на сумму 3 млрд. 633 млн.тугриков.

С принятием указа организация, реализующая инновационный проект, имеет потенциал для предоставления инновационных продуктов, которые будут заменены импортируемым и экспортируемым сырьем и реагентами для производства инновационных продуктов и будут способствовать экономическому развитию страны, сообщает министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии.

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