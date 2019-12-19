В Монголии 188 видов сырья, необходимых для инновационной продукции, освобождены от уплаты налога

CA-NEWS (MNG) - Кабмин Монголии утвердил на своем очередном заседании, Перечень не отечественного сырья и реагентов, необходимых для производства новых товаров и товаров на внутреннем и внешнем рынках для инновационных товаров, освобождаемых от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на 18 декабря 2019 г.

В перечень сырья, материалов и реагентов входят:

-Производство косметики

-Производство лабораторной диагностики

-Биотехнология

-Производство микробиологических продуктов

-Производство натуральных минеральных препаратов

-Производство лекарств и фармацевтических препаратов

-Производство ветеринарных препаратов, фармацевтических препаратов, питательных и экспериментальных продуктов и т.д.

188 наименований сырья, материалов и реагентов были включены в 12 инновационных проектов из 7 секторов на сумму 3 млрд. 633 млн.тугриков.

С принятием указа организация, реализующая инновационный проект, имеет потенциал для предоставления инновационных продуктов, которые будут заменены импортируемым и экспортируемым сырьем и реагентами для производства инновационных продуктов и будут способствовать экономическому развитию страны, сообщает министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии.