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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия прекращает выдачу лицензий на разведку полезных ископаемых

CA-NEWS (MNG) -  В среду, 18 декабря, правительство Монголии ввело 12-месячный запрет на выдачу лицензий на разведку полезных ископаемых.

«Запрет является частью усилий правительства по созданию ответственной добычи», - говорится в заявлении правительственной пресс-службы. В сообщении отмечается, что в настоящее время действуют 2889 действующих лицензий на добычу.

В заявлении также говорится, что рабочая группа из 40 человек во главе с заместителем премьер-министра Монголии Өлзиисайханом Энхтувшиным тщательно изучит все действующие лицензии в течение следующих 100 дней.

Напомним, что за последние три года в стране, богатой полезными ископаемыми, было отозвано более 700 лицензий на добычу полезных ископаемых из-за нарушения законов и правил.

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