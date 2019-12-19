Экс-премьеру Казахстана Серику Ахметову отказали в условно-досрочном освобождении

CA-NEWS (KZ) - 18 декабря в Караганде областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс- премьер-министра РК Серика Ахметова, который просил изменить решение районного суда, отказавшем ему в условно-досрочном освобождении в виде ограничения свободы и вынести новое решение – освободить его условно досрочно.

Судья Нурлан Асанов отказал Ахметову в удовлетворении его жалобы, оставив постановление суда первой инстанции без изменений.

По словам Николая Лесника, адвоката Серика Ахметова, его подзащитный уже отбыл более половины срока, в том числе один год и 9 месяцев в колонии. 17 октября 2021 года – срок окончания отбытия наказания.

- Мой подзащитный более пяти лет отбывает наказание, полностью возместил ущерб, никаких нареканий не имел, трудоустроен. Судом первой инстанции сделаны неправильные выводы, решение не может являться законным и обоснованным. Просим освободить условно-досрочно, - сказал в суде Николай Лесник.

Серик Ахметов и его адвокат подавали жалобу на решение районного суда Караганды, который в октябре отказал ему в условно-досрочном освобождении в виде ограничения свободы. Защита просила освободить Ахметова от основного наказания и снять ограничение – занимать госдолжности в течение 5 лет, считая, что все критерии для УДО соблюдены: ущерб возмещен, нарушений нет.

Прокурор Нурсултан Тамабаев просил оставить постановление суда первой инстанции без изменений.

Бывший премьер-министр Серик Ахметов оказался на скамье подсудимых в 2015 году по громкому коррупционному делу. Перед судом тогда предстал 21 человек из числа чиновников Карагандинской области и предпринимателей. Ключевые обвиняемые получили тюремные сроки, но в последствии наказание им смягчили.

Ахметов находился под домашним арестом более года. В декабре 2015 года он был признан виновным в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности, и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 5 лет.

В марте 2016 года апелляционная инстанция сократила срок до 8 лет лишения свободы, приняв во внимание «чистосердечное раскаяние» и возмещение заявленного властями многомиллионного ущерба. В январе 2017 года Серику Ахметову сократили срок заключения в связи с амнистией, приуроченной к 25-летию независимости Казахстана. Ахметов освободился из колонии в 2017 году после того, как Абайский районный суд заменил ему неотбытую часть срока - четыре года и 26 дней - на ограничение свободы.

Серик Ахметов в разные годы был акимом Карагандинской области, премьер-министром, министром обороны Казахстана.