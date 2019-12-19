Верховная Рада Украины лишила депутатов неприкосновенности

CA-NEWS (CA) - Верховная Рада Украины окончательно – во втором чтении – приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. За проект проголосовал 291 народный депутат. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

В первом чтении закон приняли 3 декабря. При подготовке ко второму чтению в законопроект предлагали внести 101 поправку, 32 из которых были учтены полностью или частично.

Это был один из главных пунктов предвыборной программы президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа": как обещал президент, закон даст возможность легче заводить уголовные дела на депутатов, если они обвиняются в коррупции.

Ни одного голоса в поддержку законопроекта не было от фракций "Европейская солидарность", "Батькивщына" и "Голос".

Закон исключает из статьи 80 Конституции Украины норму о том, что народным депутатам Украины "гарантируется депутатская неприкосновенность". Также из Конституции исключена норма о том, что народные депутаты "не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Закон, в частности, предусматривает норму, согласно которой заносить данные о совершенных депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) имеет право генеральный прокурор. Он же вносит ходатайство о разрешении на задержание.

"Генеральному прокурору лично можно выразить недоверие. И для того чтобы он не перекладывал ответственность на своих заступников и на других участников уголовного судопроизводства, Верховная Рада приняла решение сконцентрировать эти полномочия именно у этого человека", – сказал в интервью Настоящему Времени Денис Монастырский, народный депутат от фракции "Слуга народа".

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) отмечают, что новый закон создаст монополию на открытие уголовных производств в отношении депутатов: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не смогут начать расследование, даже если депутата поймают за руку при получении взятки, пишет Hromadske.

"Сегодня генеральный прокурор один, завтра будет другой, послезавтра – третий. Это создает большие политические и коррупционные риски, когда мы в одни руки даем такие полномочия", – заявил в интервью Настоящему Времени народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.