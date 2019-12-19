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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Медно-золотой рудник Оюу-Толгой в Монголии привлекает 80% прямых иностранных инвестиций

CA-NEWS (MNG) -  Монголия получила в общей сложности 1,56 млрд долларов США в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за первые 10 месяцев этого года.

По словам генерального директора департамента исследований и статистики Банка Монголии Б.Батмөнх, этот показатель снизился на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Медно-золотой рудник Оюу-Толгой в южной части пустыни Гоби в одиночку привлек около 80 процентов от общего объема прямых иностранных инвестиций в период с января по октябрь. Ожидается, что на шахте будет добываться в среднем 425 000 унций (12 050 кг) золота и 430 000 тонн меди в год в течение 20 лет.

Монголия богата природными ресурсами, причем прямые иностранные инвестиции в горнодобывающий сектор являются одним из основных факторов экономического роста страны. Однако Монголии необходимо диверсифицировать свои инвестиции и экспорт, привлечь больше инвестиций и увеличить свои валютные резервы для обеспечения экономической стабильности.

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