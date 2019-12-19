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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия планирует добыть в этом году 8,15 млн баррелей нефти

CA-NEWS (MNG) -  Первый нефтеперерабатывающий завод в Монголии, богатый полезными ископаемыми, строится в юго-восточном аймаке Дорноговь, с предполагаемой датой ввода в эксплуатацию в конце 2022 года.

По состоянию на 15 декабря в этом году Монголия добыла в общей сложности 6,39 миллиона баррелей, или 867 100 тонн сырой нефти. Почти 90 процентов из них были экспортированы в Китай, заработав 210,2 млрд.тугриков.

По состоянию на 15-е декабря, сумма доходов, поступивших в государственный бюджет от горнорудной промышленности составляет 210,2 млрд.тугриков.

В этом году правительство Монголии планирует добыть в общей сложности 8,15 млн.баррелей или 1,1 млн.тонн сырой нефти, что внесет 335,6 млрд.тугриков в государственный бюджет.

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