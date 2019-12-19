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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВД Узбекистана: Какой организации передадут "Жаслык", будет решено в ближайшее время

CA-NEWS (UZ) -  «Всем известно, что тюрьма «Жаслык» закрыта! 361 заключенных переведены в другие колонии. Вопрос о том, какой организации передадут здание «Жаслыка», будет решен в ближайшее время».

Об этом заявил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов, отвечая на вопрос о том, сколько заключенных осталось в печально известной тюрьме Каракалпакстане и о будущем этой зоны.

18 декабря министр внутренних дел принял участие в очередном заседании дискуссионного клуба «Новый Узбекистан - новые выборы» в Медиа-зале комплекса «Зарафшан» Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев 2 августа 2019 года подписал указ о закрытии тюрьмы «Жаслык».

Открывшаяся секретно в 1999 году, эта тюрьма известна внутри страны и за ее пределами своими жестокими пытками и суровыми условиями.

Международная комиссия США по свободе вероисповедания давно рекомендовала узбекским властям закрыть тюрьму «Жаслык» , где содержалось большинство заключенных по религиозным мотивам.

Комитет ООН против пыток начиная с 2002 года регулярно рекомендовал Узбекистану закрыть «Жаслык».

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