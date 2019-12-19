Узбекистан опережает страны Центральной Азии по объему денежных переводов из России

CA-NEWS (UZ) - Объем трансграничных денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в третьем квартале текущего года превысил показатели по Казахстану и Кыргызстану, но оказался меньше объема денежных переводов из РФ в Узбекистан.

Как сообщается на сайте Центробанка России, за указанный период объем трансграничных переводов физических лиц из России в Таджикистан составил $830 млн.

Узбекистан ($1 млрд. 457 млн.) опережает остальные страны Центральной Азии по объему денежных переводов из России.

В Кыргызстан за этот период переведено $525 млн., в Таджикистан – $830 млн., в Казахстан – $126 млн., в Туркмению денежные переводы не осуществлялись.

По средней сумме одного перевода также лидирует Узбекистан – $397, на втором месте Кыргызстан– $192. Далее следуют Таджикистан – $173, и Казахстан – $137.

Сумма переводов из Таджикистана в Россию за девять месяцев этого года составила $28 млн.