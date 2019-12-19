В Душанбе лжеинвалид, занимавшися попрошайничеством, арестован на пять суток

CA-NEWS (TJ) - Молодой житель города Вахдат попрошайничал в центре Душанбе, вызывая жалость граждан к инвалидам, и был задержан, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Сотрудниками столичной милиции задержали 23-летнего жителя Вахдата Муборакшо Зиёева за то, что он изображая себя инвалидом занимался попрошайничеством на центральном проспекте столицы, отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что М.Зиёев является здоровым, он передвигался по городу с помощью костылей, изображая из себя безногого инвалида, и просил подаяния у граждан", - подчеркивает пресс-центр столичного УМВД.

Решением суда столичного района Шохмансур за нарушение общественного порядка Зиёев приговорен к пяти суткам административного ареста.