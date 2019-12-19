В МИД Казахстана прокомментировали смерть дипломата в Египте

CA-NEWS (KZ) - В кулуарах правительства министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал смерть казахстанского дипломата в Египте, передает zakon.kz.

- Ждем результаты расследования. На данный момент есть версия о самоубийстве. Это очень печальное событие для нас. Он очень грамотный арабист, много лет работал вместе с нами, - сказал глава ведомства.

По его словам, у дипломата в этом году закончилась трехгодичная командировка.

- В этом году летом у него закончилась командировка трехгодичная, но по представлению посла и в соответствии с законом мы ему еще на год продлили, потому что необходимо было его пребывание в посольстве, - заключил Тлеуберди.

Информация о гибели сотрудника посольства Казахстана в Египте Еламана Жолдасова появилась 17 декабря. Как рассказала двоюродная сестра погибшего Гульнара Пернебекова, трагедия произошла 13 декабря, тогда Еламан был найден мертвым около подъезда своего дома. Информация о том, что тело дипломата было связано, не соответствует действительности, об этом сообщил 18 декабря на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.