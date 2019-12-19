В Казахстане мама 7-летней девочки обвиняет врачей в её смерти из-за парацетамола

CA-NEWS (KZ) -



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz тамол убил семилетнюю девочку в Алматинской области сегодня, 01:52 29200 39 Парацетамол убил семилетнюю девочку в Алматинской области - © ktk.kz © ktk.kz В Алматинской области женщина обвиняет врача скорой помощи в смерти дочери - семилетней Василины Бражниковой. По словам матери, медик выписал девочке препарат, который запрещено давать детям младше 12 лет. После приема лекарств школьница впала в кому. Через двое суток она скончалась в реанимации. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК. Василина была предпоследним ребенком в многодетной семье. Мама девочки рассказывает, что из всех пятерых она была самой веселой. На здоровье никогда не жаловалась. "Она вообще полностью здорова, она зимой у меня выскакивала в одной футболочке. Ну, кофту легкую накидывала и в туалет на улицу бежала", - говорит Евгения Игнатьева. Два месяца назад Василина пришла из школы и пожаловалась на боли в животе. На следующий день у ребенка поднялась температура. Вызвали скорую. Врач выписал лекарства, из-за которых, как уверяет мать, девочке стало еще хуже и она впала в кому. "Вот это написал: "Тайлолфен хот", парацетамол и антигриппин. Полностью виноваты врачи. Особенно вот этот фельдшер. Это лекарство дается с 13 лет. Получается, вот этим парацетамолом, который в этих саше находится, ребенка просто это все добило", - возмущается мама покойной девочки. В больнице, куда девочку доставили уже в тяжелом состоянии, подтвердили, что смерть наступила из-за передозировки парацетамолом. "Дома мама занималась лечением уже. Неоднократно дала таблетку парацетамола. Но после этого у ребенка улучшений не отмечалось. После родители обратились в поселок Бурундай, в больницу села Бурундай. Мы выставили предварительный диагноз: синдром Рея. Когда много даешь парацетамол, у некоторых детей, у некоторых людей поражается печень. Распадаются клетки печени. И они выделяют все токсины", - пояснил заместитель директора Алматинской региональной детской клинической больницы Аскар Калиев. Василина скончалась на третьи сутки в реанимации, так и не придя в сознание. По словам врачей, ранняя диагностика могла спасти ребенку жизнь. Между тем в районной больнице, откуда и приехала бригада скорой, об этом случае слышат впервые. В журнале вызовов он даже не зафиксирован. "Наша бригада обслуживала. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос, надо разобраться сначала. Вызовем фельдшера, в данный момент он в отпуске", - говорит директор районной больницы поселка Боралдай Дарига Садыкова. Мама девочки надеется, что виновные будут наказаны. По словам женщины, она никогда бы не подумала, что ее ребенка убьет парацетамол. Но врачи об опасности препарата обязаны были предупредить.Подробнее: https://tengrinews.kz/events/paratsetamol-ubil-semiletnyuyu-devochku-almatinskoy-oblasti-386815/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz тамол убил семилетнюю девочку в Алматинской области сегодня, 01:52 29200 39 Парацетамол убил семилетнюю девочку в Алматинской области - © ktk.kz © ktk.kz В Алматинской области женщина обвиняет врача скорой помощи в смерти дочери - семилетней Василины Бражниковой. По словам матери, медик выписал девочке препарат, который запрещено давать детям младше 12 лет. После приема лекарств школьница впала в кому. Через двое суток она скончалась в реанимации. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК. Василина была предпоследним ребенком в многодетной семье. Мама девочки рассказывает, что из всех пятерых она была самой веселой. На здоровье никогда не жаловалась. "Она вообще полностью здорова, она зимой у меня выскакивала в одной футболочке. Ну, кофту легкую накидывала и в туалет на улицу бежала", - говорит Евгения Игнатьева. Два месяца назад Василина пришла из школы и пожаловалась на боли в животе. На следующий день у ребенка поднялась температура. Вызвали скорую. Врач выписал лекарства, из-за которых, как уверяет мать, девочке стало еще хуже и она впала в кому. "Вот это написал: "Тайлолфен хот", парацетамол и антигриппин. Полностью виноваты врачи. Особенно вот этот фельдшер. Это лекарство дается с 13 лет. Получается, вот этим парацетамолом, который в этих саше находится, ребенка просто это все добило", - возмущается мама покойной девочки. В больнице, куда девочку доставили уже в тяжелом состоянии, подтвердили, что смерть наступила из-за передозировки парацетамолом. "Дома мама занималась лечением уже. Неоднократно дала таблетку парацетамола. Но после этого у ребенка улучшений не отмечалось. После родители обратились в поселок Бурундай, в больницу села Бурундай. Мы выставили предварительный диагноз: синдром Рея. Когда много даешь парацетамол, у некоторых детей, у некоторых людей поражается печень. Распадаются клетки печени. И они выделяют все токсины", - пояснил заместитель директора Алматинской региональной детской клинической больницы Аскар Калиев. Василина скончалась на третьи сутки в реанимации, так и не придя в сознание. По словам врачей, ранняя диагностика могла спасти ребенку жизнь. Между тем в районной больнице, откуда и приехала бригада скорой, об этом случае слышат впервые. В журнале вызовов он даже не зафиксирован. "Наша бригада обслуживала. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос, надо разобраться сначала. Вызовем фельдшера, в данный момент он в отпуске", - говорит директор районной больницы поселка Боралдай Дарига Садыкова. Мама девочки надеется, что виновные будут наказаны. По словам женщины, она никогда бы не подумала, что ее ребенка убьет парацетамол. Но врачи об опасности препарата обязаны были предупредить.Подробнее: https://tengrinews.kz/events/paratsetamol-ubil-semiletnyuyu-devochku-almatinskoy-oblasti-386815/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz тамол убил семилетнюю девочку в Алматинской области сегодня, 01:52 29200 39 Парацетамол убил семилетнюю девочку в Алматинской области - © ktk.kz © ktk.kz В Алматинской области женщина обвиняет врача скорой помощи в смерти дочери - семилетней Василины Бражниковой. По словам матери, медик выписал девочке препарат, который запрещено давать детям младше 12 лет. После приема лекарств школьница впала в кому. Через двое суток она скончалась в реанимации. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК. Василина была предпоследним ребенком в многодетной семье. Мама девочки рассказывает, что из всех пятерых она была самой веселой. На здоровье никогда не жаловалась. "Она вообще полностью здорова, она зимой у меня выскакивала в одной футболочке. Ну, кофту легкую накидывала и в туалет на улицу бежала", - говорит Евгения Игнатьева. Два месяца назад Василина пришла из школы и пожаловалась на боли в животе. На следующий день у ребенка поднялась температура. Вызвали скорую. Врач выписал лекарства, из-за которых, как уверяет мать, девочке стало еще хуже и она впала в кому. "Вот это написал: "Тайлолфен хот", парацетамол и антигриппин. Полностью виноваты врачи. Особенно вот этот фельдшер. Это лекарство дается с 13 лет. Получается, вот этим парацетамолом, который в этих саше находится, ребенка просто это все добило", - возмущается мама покойной девочки. В больнице, куда девочку доставили уже в тяжелом состоянии, подтвердили, что смерть наступила из-за передозировки парацетамолом. "Дома мама занималась лечением уже. Неоднократно дала таблетку парацетамола. Но после этого у ребенка улучшений не отмечалось. После родители обратились в поселок Бурундай, в больницу села Бурундай. Мы выставили предварительный диагноз: синдром Рея. Когда много даешь парацетамол, у некоторых детей, у некоторых людей поражается печень. Распадаются клетки печени. И они выделяют все токсины", - пояснил заместитель директора Алматинской региональной детской клинической больницы Аскар Калиев. Василина скончалась на третьи сутки в реанимации, так и не придя в сознание. По словам врачей, ранняя диагностика могла спасти ребенку жизнь. Между тем в районной больнице, откуда и приехала бригада скорой, об этом случае слышат впервые. В журнале вызовов он даже не зафиксирован. "Наша бригада обслуживала. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос, надо разобраться сначала. Вызовем фельдшера, в данный момент он в отпуске", - говорит директор районной больницы поселка Боралдай Дарига Садыкова. Мама девочки надеется, что виновные будут наказаны. По словам женщины, она никогда бы не подумала, что ее ребенка убьет парацетамол. Но врачи об опасности препарата обязаны были предупредить.Подробнее: https://tengrinews.kz/events/paratsetamol-ubil-semiletnyuyu-devochku-almatinskoy-oblasti-386815/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

В Алматинской области женщина обвиняет врача скорой помощи в смерти дочери - семилетней Василины Бражниковой. По словам матери, медик выписал девочке препарат, который запрещено давать детям младше 12 лет, сообщает tengrinews.kz.

После приема лекарств школьница впала в кому. Через двое суток она скончалась в реанимации. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК. Василина была предпоследним ребенком в многодетной семье. Мама девочки рассказывает, что из всех пятерых она была самой веселой. На здоровье никогда не жаловалась. "Она вообще полностью здорова, она зимой у меня выскакивала в одной футболочке. Ну, кофту легкую накидывала и в туалет на улицу бежала", - говорит Евгения Игнатьева.

Два месяца назад Василина пришла из школы и пожаловалась на боли в животе. На следующий день у ребенка поднялась температура. Вызвали скорую. Врач выписал лекарства, из-за которых, как уверяет мать, девочке стало еще хуже и она впала в кому. "Вот это написал: "Тайлолфен хот", парацетамол и антигриппин. Полностью виноваты врачи. Особенно вот этот фельдшер. Это лекарство дается с 13 лет. Получается, вот этим парацетамолом, который в этих саше находится, ребенка просто это все добило", - возмущается мама покойной девочки.

В больнице, куда девочку доставили уже в тяжелом состоянии, подтвердили, что смерть наступила из-за передозировки парацетамолом. "Дома мама занималась лечением уже. Неоднократно дала таблетку парацетамола. Но после этого у ребенка улучшений не отмечалось. После родители обратились в поселок Бурундай, в больницу села Бурундай. Мы выставили предварительный диагноз: синдром Рея. Когда много даешь парацетамол, у некоторых детей, у некоторых людей поражается печень. Распадаются клетки печени. И они выделяют все токсины", - пояснил заместитель директора Алматинской региональной детской клинической больницы Аскар Калиев.

Василина скончалась на третьи сутки в реанимации, так и не придя в сознание. По словам врачей, ранняя диагностика могла спасти ребенку жизнь. Между тем в районной больнице, откуда и приехала бригада скорой, об этом случае слышат впервые. В журнале вызовов он даже не зафиксирован. "Наша бригада обслуживала. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос, надо разобраться сначала. Вызовем фельдшера, в данный момент он в отпуске", - говорит директор районной больницы поселка Боралдай Дарига Садыкова.

Мама девочки надеется, что виновные будут наказаны. По словам женщины, она никогда бы не подумала, что ее ребенка убьет парацетамол. Но врачи об опасности препарата обязаны были предупредить.





