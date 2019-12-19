Казахстанец признан самым красивым по итогам первого этапа конкурса Mister Model Worldwide

CA-NEWS (KZ) - В Индии стартовал конкурс красоты среди мужчин Mister Model Worldwide. В первом же этапе жюри признало телосложение казахстанца самым лучшим. 32-летний Владимир Морозов рассказал TengriMIX, как он собирается завоевать Гран-при конкурса.
Mister Model Worldwide стартовал в Дели. Сюда, чтобы доказать свое превосходство, приехали 18 красавцев из разных уголков Земли.
Несмотря на то что Владимир два года не живет в Казахстане, он с радостью согласился защищать честь родины на престижном конкурсе красоты среди мужчин-моделей.
"За своим телосложением я слежу с сознательного возраста. Как только прибыл в Индию, все были удивлены, что в Казахстане живут такие достойные атлеты. А когда узнали мою историю, так вообще прозвали меня патриотом. Я самый накачанный среди конкурсантов, наверное, поэтому выделяюсь из толпы. Ребята и организаторы подходили ко мне, интересовались, как можно достигнуть такого результата", - делится мужчина.
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КОНКУРС + КАК ПИТАТЬСЯ ПОСЛЕ ДИЕТЫ. в конце текста будет халява. ⠀ Актуальные 113 кг. Прошло 5 месяцев после того, как я «сушился», т.е подводился к соревнованиям. Своим клиентам, кто тренируется у меня в @legendafitness , я всегда говорю: Мы не сжигаем время качелями «Скинул-Набрал». Мы достигаем желаемой формы и удерживаем её, добавив в рацион ваши любимые продукты» ⠀ Питание у меня сейчас «Лайт». Я могу поесть три раза в день, могу пять. Допускается ежедневно, либо «когда захотелось», сладкое, вредное, пустое (супчики и т.д. Жиденького поешь (с) мама). Калораж скачет 3500-4500 в сутки. Тренировки 5-6 раз. ⠀ Базовый обмен веществ, активность дня и физ нагрузки позволяют держать небольшой дефицит/баланс калорий. А это правило удержания формы. ⠀ Отметь одного друга в комментариях под этим постом и завтра в 22:00 по мск я выберу двух победителей, которые получат бесплатные программы питания и тренировки под свои цели, а так же я буду каждого консультировать 30 дней бесплатно. Будем учиться думать шире в фитнесе. ⠀ Каждый из вас может отметить сколько угодно друзей, главное 1 комментарий = 1 друг. Обнял)
Следующие туры - показ национального костюма и дефиле в смокинге - пройдут в Агре. 22 декабря станет известно имя победителя. Владимир признается, что всем сердцем желает стать "Мистером" и посвятить победу Казахстану и своему сыну.
"Для меня победа особенно значима, и дело не в том, чтобы меня признали самым красивым среди моделей, а ради сына и страны. Если повезет, я посвящу им свою победу. А если нет, я участвую ради них, чтобы мною гордились. Все реально оценивают свои шансы, самое интересное впереди", - поделился казахстанец.
Владимир выпускник Казахского агротехнического университета в Нур-Султане, по образованию - программист. Он работал по специальности три года, после этого стал фитнес-тренером.