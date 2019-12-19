Казахстанец признан самым красивым по итогам первого этапа конкурса Mister Model Worldwide

CA-NEWS (KZ) - В Индии стартовал конкурс красоты среди мужчин Mister Model Worldwide. В первом же этапе жюри признало телосложение казахстанца самым лучшим. 32-летний Владимир Морозов рассказал TengriMIX, как он собирается завоевать Гран-при конкурса.

Mister Model Worldwide стартовал в Дели. Сюда, чтобы доказать свое превосходство, приехали 18 красавцев из разных уголков Земли.

Несмотря на то что Владимир два года не живет в Казахстане, он с радостью согласился защищать честь родины на престижном конкурсе красоты среди мужчин-моделей.

"За своим телосложением я слежу с сознательного возраста. Как только прибыл в Индию, все были удивлены, что в Казахстане живут такие достойные атлеты. А когда узнали мою историю, так вообще прозвали меня патриотом. Я самый накачанный среди конкурсантов, наверное, поэтому выделяюсь из толпы. Ребята и организаторы подходили ко мне, интересовались, как можно достигнуть такого результата", - делится мужчина.

Следующие туры - показ национального костюма и дефиле в смокинге - пройдут в Агре. 22 декабря станет известно имя победителя. Владимир признается, что всем сердцем желает стать "Мистером" и посвятить победу Казахстану и своему сыну.

"Для меня победа особенно значима, и дело не в том, чтобы меня признали самым красивым среди моделей, а ради сына и страны. Если повезет, я посвящу им свою победу. А если нет, я участвую ради них, чтобы мною гордились. Все реально оценивают свои шансы, самое интересное впереди", - поделился казахстанец.

Владимир выпускник Казахского агротехнического университета в Нур-Султане, по образованию - программист. Он работал по специальности три года, после этого стал фитнес-тренером.