Новой «Мисс Астана» признана 19-летняя Айзада Хабиболлаева

CA-NEWS (KZ) - Новой "Мисс Астана" стала 19-летняя Айзада Хабиболлаева, передает Tengrinews.kz.

Третьей вице-мисс стала 23-летняя Наталья Федотенкова. Второй вице-мисс стала 18-летняя Карлыгаш Жангарина. Титул первой вице-мисс получила 20-летняя Ханзада Азирбай. Айзада Хабиболлаева.

За звание первой красавицы Нур-Султана боролись 583 девушки в возрасте от 16 до 24 лет. В этом году конкурс проходил под эгидой Года волонтера. Все финалистки, готовясь к испытаниям, принимали участие в волонтерской деятельности.

Конкурсантки "Мисс Астана" приняли участие в благотворительной акции Накануне финалистки проекта отправились в городской центр крови и стали добровольными донорами. Для этого все девушки прошли полное медицинское обследование, в ходе которого оценивались вес, уровень гемоглобина и другие жизненные показатели.

Девушки своими руками вязали шерстяные носочки для недоношенных малышей, а также изготавливали новогодние игрушки.



