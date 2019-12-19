Команда Казначейства США впервые посещает Монголию для оказания помощи правительству в проведении реформ

Маршалл Биллингсли

CA-NEWS (MNG) - Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea) и его команда из Казначейства впервые посещают Монголию, чтобы принять участие в обсуждении того, как США могут помочь правительству страны и провести ряд важных реформ.

В ходе своего визита Биллингсли встретился с президентом Монголии Х.Баттулгой, министром финансов Ч.Хурэлбаатаром, который возглавляет целевую группу по исключению Монголии из серого списка, министром юстиции и внутренних дел Т.Нямдоржем, министром иностранных дел Д.Цогтбаатаром. Его встречи с официальными лицами Монголии направлены на совершенствование законодательства, совершенствование методов контроля Монголии на финансовую систему и укрепление двустороннего сотрудничества.

«Мы, США, хотим, чтобы Монголия как можно скорее вышла из серого списка. Но мы не хотим срезать углы. Мы хотим работать вместе, чтобы убедиться, что мы не просто ставим галочки на коробке, но и создаем действительно эффективную систему защиты финансов монгольского народа», - сказал Биллингсли. «Я бы на самом деле перевернул его, чтобы сказать, что серый список - это просто документация о рисках, которые, честно говоря, большинство международных банков уже знали о существовании. Серый список - это просто процесс, который проходят многие страны. На самом деле, я думаю, что 65 или 66 стран попали в серый список. Монголия была когда-то в сером списке и вышла из него. Проблема не в сером списке; это то, что задокументировано, что необходимо исправить, и на этом важно сосредоточиться. Я действительно думаю, что правительство Монголии, я знаю, и это факт, проделало отличную работу, приняв ряд новых законов и ряд новых правил, чтобы исправить многие из областей, которые были определены. Еще предстоит проделать большую работу, но я не верю, что «серый список» влияет на расчет международных банков. На него больше влияют основные проблемы, которые еще предстоит решить», - уточнил он.

Монгольский журналист задавал ему вопрос: «Хотел бы обратить внимание на безопасность границ. Это одна из ключевых проблем, с которыми сталкивается Монголия в деле ликвидации отмывания денег. Какую помощь мы можем ожидать от США в этой области?».

На что американский чиновник ответил: «Это та область, о которой мы говорили еще до моего визита. Монголия имеет очень длинную границу, и правительство очень заинтересовано в том, чтобы усилить таможенное обеспечение на границах, чтобы люди не пересекали границу с большими сумками наличных денег. Это также очень важно для нас, потому что часто наличными являются доллары США. Мы не хотим, чтобы доллары США были частью какого-либо процесса торговли людьми. Это та область, где мы делимся информацией и идеями. Правительство начало внедрять новые технологии и новые возможности, и это то, что мы очень поддерживаем. Я бы рекомендовал, и рекомендую, что мы рассматриваем весь этот процесс как путь там, где никогда не конец в борьбу с отмыванием денег и финансированием распространения является нескончаемым боем. После того, как Монголия вычеркнута из серого списка, борьба не закончится. Мы рекомендуем рассматривать план действий в качестве дорожной карты для того, чтобы сделать виды инвестиций, которые необходимы для будущего. Суть в том, чтобы рассматривать это не как кризис, потому что это не кризис, а как возможность инвестировать в людей и экспертов в Монголии, которые будут защищать экономику».

-Президент Центрального банка Монголии ранее говорил, что Монголия выйдет из серого списка к концу 2020 года. Возможно ли это?

-Это определенно возможно. Это действительно в руках правительства. Это зависит от того, насколько быстро может быть продемонстрировано исполнение некоторых новых законов, а также некоторых старых законов. Одна из вещей, которые мы делаем, пока мы здесь, - это обмен информацией, которая может помочь правительству определить некоторые области, в которых могут быть предприняты принудительные действия, чтобы продемонстрировать эффективность ФАТФ. Мы, США, являемся сопредседателями процесса пересмотра с правительством Италии, и поэтому мы абсолютно уверены, что с Монголией будут обращаться так же, как и с любой другой страной.

-Что наша страна должна сделать в первую очередь, чтобы срочно выйти из серого списка?

-Из всех моих встреч с президентом и министрами мне было ясно, что правительство очень привержено этим усилиям. Мы, Министерство финансов США, также полны решимости помочь. Фактически, мы перевели одного из наших технических экспертов в качестве атташе казначейства, который сейчас находится в посольстве специально для оказания помощи. План действий, который был согласован между ФАТФ и правительством, довольно четко показывает 40 областей, в которых были сделаны рекомендации. Как я уже сказал, по многим из них достигнут очень хороший прогресс, и теперь ключ к тому, чтобы правительство продемонстрировало эффективность законов и нормативных актов, которые они приняли в ближайшие месяцы. Мы будем работать вместе над множеством различных вопросов – недвижимость, денежные средства, пересекающие границы, судебное преследование и расследования, о которых я упоминал, эффективный надзор за юридическими фирмами и бухгалтерскими фирмами. Это все области, которые, по мнению ФАТФ, могут быть сфокусированы на работе.

-Я слышал, что США были одной из стран, которые предложили Монголии быть в сером списке. Если это правда, что было главным обвинением?

-Я хочу быть очень осторожным со словами, которые мы используем, потому что это не процесс обвинения. Процесс называется взаимной оценкой, и каждая страна проходит через него. Это очень сложно, потому что это чистый обзор и стандарты очень ясны. Каждая страна оценивается по мировым стандартам. Причина, по которой у нас есть эти глобальные стандарты, заключается в том, что все наши финансовые системы теперь связаны. Например, монгольские банки и финансовая система связаны с Южной Кореей. Состояние системы финансового регулирования в одной стране в конечном итоге влияет на состояние финансовой системы в мире. США активно участвовали в процессе проверки, и мы полагали, что этот процесс был справедливым и точным. Просто по книге, Монголия должна войти в серый список. Тем не менее, мы – как страна – так привержены будущему Монголии, как демократии с сильной экономикой. Мы хотим, чтобы Монголия как можно быстрее вышла из серого списка. Вот почему я здесь.