Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist

CA-NEWS (UZ) - Ежегодно журнал The Economist номинирует на звание страны года, государства, которым удалось достичь наибольшего прогресса в делах демократии. По версии британского журнала The Economist, в этом году Узбекистан стал страной года.

Критериями отбора для ежегодной номинации «Страна года» служат не финансовое благополучие, не влиятельности страны, не ее кухня, а то, насколько страна олицетворяет идею прогресса, движения вперед.

В редакции отмечают, что сделать выбор очень сложно, а демократические успехи, достигнутые страной года, не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем.

Как отмечает издание, всего три года назад Узбекистан был закрытой страной с исключительной жесткостью и некомпетентностью. Кроме того, мужчины, женщины и дети массово были вынуждены трудиться на хлопковых полях во время сбора урожая.

В издании отмечают, что после отставки главы Службы государственной безопасности (ныне СГБ - прим.ред.) в 2018 году, в стране начался ряд реформ, которые за последний год ускорились.

«Правительство в значительной степени прекратило принудительный труд. Печально известная колония "Жаслык" закрыта. Иностранных журналистов начали впускать в страну. Чиновникам запретили оказывать давление бизнес. Открылось больше пограничных пунктов, что дало возможность для воссоединения семей. Иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику», — отмечает издание.

По мнению авторов The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но ни одна другая страна не продвинулась так далеко в 2019 году.