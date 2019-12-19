В России суд отказался оправдать учительницу, которая назвала мигрантку из Узбекистана «чуркой»

CA-NEWS (UZ) - Ветерана труда из Новосибирской области признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании, сообщает "Комсомольская правда".



Началась история с того, что мама ученицы - мигрантка из Узбекистана - затеяла спор о школьном меню. Слово за слово - разгорелся скандал. Свидетели говорят, что учитель Наталья Оганесян обозвала родительницу чуркой и упрекнула в незнании русского языка.

Поддержать педагога пытался представитель общественной организации «За права человека» Василий Ерюков, он ходил с заседания на заседание. Верил, что пенсионерку вот-вот оправдают. Он считает, что даже если педагог и нахамила собеседнице, стоило простить.

- Ситуация со словом «чурка» удивляет. Из-за какого-то слова сломали человеку жизнь! Даже если бы оно было произнесено при личном конфликте, учительница - уже бабушка, грубо говоря. Она на пенсии, проработала в школе 40 лет, - цитирует издание Василия Ерюкова.

Пока шел процесс, уголовную статью 282 «Унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка» декриминализировали. Уголовное преследование прекратили, хотя обвиняемая сама настаивала, чтобы дело довели до конца и официально признали ее невиновной. Тогда учитель смогла бы сохранить репутацию и взыскать компенсацию. Однако на днях и Новосибирский областной суд на сторону педагога не встал. Невиновной Оганесян не признали.