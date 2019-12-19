Монгольские дети учатся в приграничном поселке Китая (фото)

CA-NEWS (MNG) - Экс-министр транспорта Монголии и бывший депутат ВГХ Мөнхчулууны Зоригт реализует амбициозный проект «Бидний Цөөхөн Монголчууд» внутри страны. За пределами Монголии проект называется «Номадическая География» (Nomadic Geography).

В эти дни команда проекта работает в аймаке Баяннуур Внутренней Монголии, Китая, сообщает корреспондент CA-News.

В ходе работы команда посетила в китайском приграничном поселке Ганцмод одноименный порт на границе Монголии и Китая.

В аймаке Баяннуур рабoтает средняя школа так называемых «Ганцмод Цунь-Лин олон улсын дунд сургууль - Международная средняя школа Ганцмод Цунь-Лин».

В китайском порту многие граждане Монголии работают и занимаются семейно торговлей. В каждой семье по несколько детей. Поэтому китайская сторона открыла для них детсад и монгольские классы.

Сегодня более 70 детей из Монголии учатся в этих классах. Все предметы в школе преподают на монгольском языке. Дети проходят и урок классического монгольского письма.

Преподаватели из аймака Өмнөговь Монголии и учителя-этнические монголы АРВМ преподают в этой школе.