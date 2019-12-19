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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана встретился с руководством Палаты советников Японии

CA-NEWS (UZ) -  В ходе второго дня пребывания в Токио президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Палаты советников Японии Акико Санто, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи высоко оценен современный уровень межпарламентского сотрудничества, особенно активный диалог между верхними палатами законодательных органов двух стран в рамках принятого в этом году совместного Меморандума.

Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства. Отмечены широкие возможности в области образования, культуры, спорта, гуманитарных обменов.

Глава государства также ознакомился с историческим залом проведения сессий Палаты советников парламента Японии.

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