РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии увеличена стоимость питания в интернатах, детских садах и школах

CA-NEWS (MNG) -  На очередном заседании 18 декабря Кабмин Монголии принял решение увеличить стоимость питания на одного ребенка в детских садах, которые работают по 8-10 часов.

Стоимость за питание в детсадах составит теперь до 2475 тугриков (около 1 доллара США) в день и до 3600 тугриков ($1,4) для 24-часовых детских садов, специальных детских садов и детей детских оздоровительных центров.

Принимая во внимание, что стоимость питания на одного учащегося, проживающего в общежитии интерната, будет увеличена до 3475 тугриков ($1,3), правительство Монголии также постановила повысить стоимость обеда на одного учащегося в начальных классах общеобразовательных школ до 900 тугриков ($0,3) и 2400 тугриков ($1) для специальных школ.

Решение вступит в силу с 1 января 2020 года. Согласно опросу, в 2019-2020 учебном году в нем будет задействовано более 640 тыс.детей.

Сегодня, стоимость питания на одного ребенка, посещающего детский сад, составляла 1650 тугриков с 2012 года и по сегодняшний день, 2400 тугриков для 24-часовых детских садов, специальных детских садов и детских развлекательных центров, 2315 тугриков на ребенка, проживающего в общежитии, а также 600 тугриков на одного учащегося начального класса.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Папа римский снял режим секретности с дел о педофилии
  • Жители Узбекистана смогут наблюдать солнечное затмение
  • Эффект от реализации программы «Цифровой Казахстан» превысил 600 млрд тг, – А. Мамин
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×