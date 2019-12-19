В Монголии увеличена стоимость питания в интернатах, детских садах и школах

CA-NEWS (MNG) - На очередном заседании 18 декабря Кабмин Монголии принял решение увеличить стоимость питания на одного ребенка в детских садах, которые работают по 8-10 часов.

Стоимость за питание в детсадах составит теперь до 2475 тугриков (около 1 доллара США) в день и до 3600 тугриков ($1,4) для 24-часовых детских садов, специальных детских садов и детей детских оздоровительных центров.

Принимая во внимание, что стоимость питания на одного учащегося, проживающего в общежитии интерната, будет увеличена до 3475 тугриков ($1,3), правительство Монголии также постановила повысить стоимость обеда на одного учащегося в начальных классах общеобразовательных школ до 900 тугриков ($0,3) и 2400 тугриков ($1) для специальных школ.

Решение вступит в силу с 1 января 2020 года. Согласно опросу, в 2019-2020 учебном году в нем будет задействовано более 640 тыс.детей.

Сегодня, стоимость питания на одного ребенка, посещающего детский сад, составляла 1650 тугриков с 2012 года и по сегодняшний день, 2400 тугриков для 24-часовых детских садов, специальных детских садов и детских развлекательных центров, 2315 тугриков на ребенка, проживающего в общежитии, а также 600 тугриков на одного учащегося начального класса.