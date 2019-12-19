В Монголии восстановлено Агентство по государственным закупкам

CA-NEWS (MNG) - Кабмин Монголии на своем заседании 18 декабря принял решение о восстановлении Агентства по государственным закупкам.

Агентство по закупкам Монголии является правительственным учреждением в рамках Кабмина Монголии, осуществляющим регулирование деятельности, связанной с закупкой товаров (работ, услуг), приобретенных на государственные средства.

В соответствии с постановлением правительства от 27 июля 2016 года Агентство по государственным закупкам было расформировано в Государственное агентство по координации политики в сфере государственного имущества. Тем не менее, Кабинет министров пришел к выводу, что эта акция привела к перебоям в работе независимого специализированного органа, отвечающего за крупные национальные и региональные закупки.

Когда министерства, правительственные учреждения и другие государственные организации несли ответственность за закупки в дополнение к своим ключевым задачам, это приводило к задержкам в инвестициях и строительных работах, увеличению затрат и потере времени.

В задачи агентства входят осуществление государственной политики в сфере закупки товаров (работ и услуг) на средства, выделенные государством; наблюдение за законностью закупки по тендеру на государственные средства товаров (работ и услуг) и выполнением договоров, разбор спорных ситуаций при обнаружении фактов нарушения законодательства приостановление закупочных процедур на установленный законодательством срок и при необходимости постановка перед закупающей организацией вопроса об отмене результатов тендера; определение порядка составления отчетности по государственным закупкам, обеспечение доведения до общественности нормативно-правовых актов, документов и сведений, регулирующих государственные закупки; создание базы данных о государственных закупках; сотрудничество соответствующими организациями зарубежных стран в установленном законодательством порядке с в области государственных закупок и выполнение других задач, определенных законодательством Монголии.