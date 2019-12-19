Казахстанского активиста приговорили к 40 часам общественных работ «за оскорбление представителя власти»

CA-NEWS (KZ) - 19 декабря суд в городе Шымкенте приговорил местного активиста Нуржана Мухаммедова к 40 часам общественных работ и штрафу в размере 12 625 тенге (32 доллара) по обвинению в «оскорблении представителя власти».

Мухаммедов сказал, что не согласен с обвинительным приговором. Сторонники активиста встретили приговор возгласами «Масқара!» («Позор!» — в переводе с казахского языка), после чего покинули зал суда. В день оглашения приговора у здания суда собрались около десятка его соратников и коллег.

Судебное разбирательство по этому делу началось 12 декабря. С жалобой в суд обратился инспектор управления полиции района Каратау, который утверждает, что 25 октября при доставлении в административный суд активист якобы оскорбил сотрудников полиции. Мухаммедов отверг предъявленное ему обвинение.

Приговор вынесен на фоне недавних призывов активистов найти исполнителей и вероятных организаторов нападения на Мухаммедова. 19 ноября Мухаммедов сообщил Азаттыку, что неизвестные повредили его автомобиль и бросили в салон отрубленную голову собаки. Он сказал, что связывает произошедшее со своей гражданской активностью. Расследование инцидента полиция начала по статье «Хулиганство». 20 ноября и 5 декабря коллеги активиста потребовали переквалифицировать дело на статью об экстремизме и призвали обеспечить эффективность и прозрачность расследования.

Нуржан Мухаммедов ранее участвовал в акциях протеста в поддержку политических заключенных, матерей-одиночек, а также в антикитайских митингах. В 2019 году Мухаммедова арестовывали на пять и 10 суток, обвиняя в нарушении закона о мирных собраниях. В июле 2018 года Нуржан Мухаммедов вместе с семьей приходил к акимату города и грозил совершить самосожжение, заявив, что «устал от преследования полиции». Сотрудники акимата предотвратили акт самосожжения.