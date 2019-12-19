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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Страсбурге дочь заключенного уйгурского активиста получила награду отца

CA-NEWS (CA) -  Дочь Ильхама Тохти, защитника прав уйгурского меньшинства в Китае, который отбывает пожизненное заключение в Китае по обвинению в сепаратизме, получила от имени отца главную награду Евросоюза в области прав человека.

Джухер Ильхам получила присужденную ее отцу премию имени Сахарова «За свободу мысли» 18 декабря на церемонии вручения в Европейском парламенте в Страсбурге.

Она получила награду из рук председателя Европейского парламента Давида Сассоли, который заявил, что Тохти, который находится в заключении с 2014 года, предоставил уйгурам возможность быть услышанными. Джухер Ильхам сказала, что «для уйгуров нет свободы в Китае», который сталкивается с растущим международным осуждением за проводимую в Синьцзяне политику.

По оценкам, в закрытых учреждениях в регионе на северо-западе Китая удерживается около миллиона этнических уйгуров и других преимущественно мусульманских общин.

Пекин утверждает, что эти учреждения являются центрами профессионального обучения, однако активисты называют их «лагерями политического перевоспитания». Власти Китая заявляли ранее, что принимают попытки предотвратить распространение экстремизма в Синьцзяне.

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