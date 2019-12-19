В Узбекистане платная регистрация телефонов, купленных за границей, началась с рейдов на рынке

CA-NEWS (UZ) - На прошлой неделе спецлужбы начали проверки в отношении лиц, занимающихся продажей мобильных телефонов, реализуемых на рынке "Малика" в Ташкенте и завозимых из-за границы.

По словам предпринимателей, около 10 торговцев и программистов были доставлены в следственный изолятор Службы государственной безопасности для допросов, и с них потребовали раскрыть имена своих поставщиков.

Собеседники утверждают, что операция была напрямую связана с началом введения платной системы регистрации мобильных устройств по IMEI, завозимых из-за рубежа.

Предприниматели столичного рынка электронной техники "Малика" считают, что необходимость бесплатной регистрации мобильных телефонов, ввозимых из-за рубежа, введённой с 1 декабря, и рейд СГБ являются признаком монополизации рынка сотовых телефонов.

По словам торговцев, рейды в торговом центре "Малика", известном большинству узбекистанцев как рынок бытовой техники, в том числе мобильных телефонов, начались 8 декабря.

«Торговцев и программистов доставили в здание бывшего СНГ, а ныне СГБ на Гвардейской и допрашивали в течение 3 дней. РОВД звонит домой тем, кто выезжал за границу и вызывает их, чтобы узнать, привозили ли они сотовые телефоны. Ведут расследование по тем, кто онлайном зарегистрировал IMEI-коды своих телефонов, привезённых из-за рубежа. Сейчас на рынке все запуганы», - сказал один из торговцев.

Источники сообщили, что по крайней мере десятки знакомых им людей были увезены на допрос.

В Узбекистане с 1 ноября введена обязательная регистрация IMEI-кодов мобильных устройств в единой базе данных UZIMEI в течение 30 дней. В противном случае такой телефон не будет доступен у местного оператора.

До 1 ноября регистрация мобильных телефонов, приобретенных за рубежом, была бесплатной.

Эксперт по коммуникационным технологиям назвал правительственное решение о платной регистрации IMEI-кодов мобильных устройств "практикой, которая не распространена в нормальных странах".

В то же время Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и Таджикистан также ввели процедуру регистрации IMEI-кода (International Mobile Equipment Identity) для импортируемых телефонов в связи с «борьбой с преступностью».

По словам предпринимателей, каждый гражданин Узбекистана имеет право ввозить один телефон из-за рубежа в течении 6 месяцев. По словам предпринимателей, ввозимые мобильные телефоны облагаются таможенной пошлиной в размере не менее 15% от его стоимости.

Предприниматели Узбекистана утверждают, что внедрение регистрации IMEI-кодов находится в руках влиятельных монополистов, а не является вопросом безопасности.