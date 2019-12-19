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  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Количество погибших при обвале грунта в Ташкенте достигло шести человек

CA-NEWS (UZ) -  6 человек погибли в результате обвала грунта на стройке Юнусабадской линии метро в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно данным МЧС, полные имена и данные шестерых погибших на стройке Юнусабадской линии метро:

Абдуллаев Ойбек Тура угли, 1989 г. р., житель села Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области;

Равшанов Жонибек Ислом угли, 1989 г. р., житель села Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области;

Абдуллаев Давронбек Ботирович, 1999 г. р., житель села Бешкапа Шахрисабзского района Кашкадарьинской области;

Диёров Анвар Нормуродович, 1986 г. р., житель Яккабагского района Кашкадарьинской области;

Рахматов Ихтиёр Амриддин угли, 1996 г. р., проживал в селе Фармонобод Акдарьинского района Самаркандской области;

Каримов Зариф Тулкинович, 1981 г. р., проживал в Пастдаргомском районе Самаркандской области.

По данным Министерства юстиции, семьям рабочих, погибшим при обвале грунта было выделено 100 миллионов сумов ($10,5 тысяч).

По словам мобильного репортера, в настоящее время место происшествия оцеплено солдатами Национальной гвардии. Они не разрешают журналистам приближаться к месту аварии.

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