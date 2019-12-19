Президент Федерации самбо Монголии признан лучшим среди глав спортивных федераций страны

CA-NEWS (MNG) - Президент Федерации самбо Монголии был признан лучшим из лучших президентов спортивных федерации страны 2019 года и награжден кубком «Бөртэ-Чоно» на фестивале «Бөртэ-Чоно-2019». Мероприятие состоялось на днях в столице.

Глава Федерации самбо Монголии Дорджпалам Гэрэл пообещал и дальше развивать спорт в стране после завоевания премии «Лучший президент» на спортивных наградах «Бөртэ-Чоно».

Напомним, что Монголия выиграла две золотые медали и в общей сложности 11 на чемпионате мира по самбо в Южной Корее в прошлом месяце. Этого было достаточно для второго места в общем зачете после сборной России.

Получив награду, Гэрэл сказал, что надеется достичь более высоких результатов на международном уровне.

Награды «Бөртэ-Чоно» являются самыми престижными в монгольском спорте и вручаются Национальным олимпийским комитетом страны. Группа экспертов и спортивных журналистов определила победителей в различных категориях, и более 1000 человек приняли участие в церемонии награждения.