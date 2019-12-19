В Монголии академик Б.Бямбаа награжден премией за технологический прогресс 2019 года

CA-NEWS (MNG) - Правительство приняло решение вручить премию за технологический прогресс в 2019 году ( «2019 Technological Advancement Award») и 100 млн.тугриков (38 тысяч долларов США) академику Б.Бямбаа за его работу «Передовые технологии лечения и профилактики паразитарных болезней скота».

Премьер-министр У.Хурэлсух вручил сегодня, 19 декабря, награду академику Б.Бямбаа.

Академик Б.Бямбаа изобрел технологию профилактики и лечения паразитарных заболеваний, вызванных количеством внутренних и внешних паразитов домашнего скота.

Премьер-министр У.Хурэлсух подчеркнул, что правительство считает, что эта работа может оказать большее влияние на оздоровление скота от паразитарных заболеваний, защиту населения от ряда опасных заболеваний, таких как паразитарный зооноз, эхинококк и фимоз, а также на реализацию государственной политики по развитию национального производства.

Кроме того, премьер-министр указал, что, учитывая стоимость покупки таких же товаров в зарубежных странах, экономисты подсчитали, что было сэкономлено более 147,4 млрд.тугриков (более 56 тыс.долларов США) благодаря производству лекарственных препаратов авермонмек и алимонзол внутри страны, изобретенных академиком Б.Бямбаа.