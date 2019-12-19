Президент Узбекистана согласовал с JICA новые проекты на $3,5 млрд

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев в резиденции Акасака в Токио 19 декабря принял президента Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаоку.

В начале встречи глава государства выразил признательность за многолетнее сотрудничество JICA, направленное на поддержку реформ и продвижение приоритетных программ в Узбекистане, сообщила пресс-служба президента.

Особое внимание уделено поддержке проектов малого и среднего бизнеса, а также расширению образовательного обмена.

Достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» в целях обеспечения своевременной и качественной реализации каждого проекта сотрудничества между Узбекистаном и JICA.

В настоящее время портфель совместных проектов составляет свыше 4 миллиардов долларов. Согласована новая долгосрочная Программа сотрудничества на сумму более 3,5 миллиарда долларов, включая проекты в сфере энергетики, модернизации промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и других отраслях.

