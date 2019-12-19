РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана согласовал с JICA новые проекты на $3,5 млрд

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев в резиденции Акасака в Токио 19 декабря принял президента Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаоку.

В начале встречи глава государства выразил признательность за многолетнее сотрудничество JICA, направленное на поддержку реформ и продвижение приоритетных программ в Узбекистане, сообщила пресс-служба президента.

Особое внимание уделено поддержке проектов малого и среднего бизнеса, а также расширению образовательного обмена.

Достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» в целях обеспечения своевременной и качественной реализации каждого проекта сотрудничества между Узбекистаном и JICA.

В настоящее время портфель совместных проектов составляет свыше 4 миллиардов долларов. Согласована новая долгосрочная Программа сотрудничества на сумму более 3,5 миллиарда долларов, включая проекты в сфере энергетики, модернизации промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и других отраслях.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент встретился с представителями японской Парламентской лиги дружбы с Узбекистаном
  • Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности посла Казахстана в России
  • Китайская “Sina Elite League” пригласила монгольскую "Улаанбаатар ММС Энержи" в финал по баскетболу
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×