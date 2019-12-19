Партия метадона для Таджикистана была задержана в Москве из-за неправильной маркировки, - ООН

CA-NEWS (TJ) - Транспортировка партии метадона производилась в рамках программы по предотвращению ВИЧ в Таджикистане, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе Программы развития ООН в Таджикистане.

«Стоимость партии метадона составляет $79 млн. 310 тыс. Препарат используется как жизненно необходимая заместительная терапия для наркозависимых людей. Партия была задержана в Москве из-за неправильно указанной маркировки», - сообщили в пресс-службе международной организации.

При этом, Таможенная служба России оценила партию метадона примерно от 5,8 млрд. рублей до 6 млрд. рублей ($93,5 млн.- $96,7 млн).

В пресс-службе ПРООН сообщили, что находятся в контакте с властями Российской Федерации в целях решения этого вопроса и выразили готовность ответить на все их вопросы.

Тем временем ТАСС сообщает, что МВД Германии подтвердило, что партия метадона была направлена в Таджикистан по линии ООН в рамках помощи наркозависимым.

«По сведениям Федерального ведомства по уголовным делам (БКА), соответственно таможенного управления, речь идет о поставках ООН в рамках программы помощи наркозависимым в Таджикистане", - отметили в министерстве.

По данным МВД ФРГ, "в настоящее время она [партия] разблокирована", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения Таджикистана Рустам Шарипов тоже сообщил, что партия с метадоном была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане и препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.

Партия метадона, следовавшая транзитом из Германии в Таджикистан, была задержана в начале декабря в московском аэропорту "Внуково" сотрудниками Федеральной таможенной службы России. Было отмечено, что груз предварительно не был задекларирован перевозчиком и был обнаружен таможенниками на складе временного хранения.

Таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.